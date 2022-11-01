Стало известно, какую улицу в Торжке Тверской области назовут именем Героя России Василия Клещенко

Полковнику Клещенко Звезду Героя России вручили посмертно. Фото: ПТО, ussvu.ru

Имя Героя России Василия Клещенко будет присвоено улице в Торжке, на которой располагается 344-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны России.

Решение о конкретной улице было озвучено на заседании регионального правительства, которое 1 ноября провел губернатор Игорь Руденя. А впервые о том, что одна из улиц получит имя Василия Клещенко объявили 18 августа на церемонии вручения Звезды Героя России (посмертно) родственникам Василия Клещенко.

«Подвиг Василия Петровича не просто навсегда вписан в историю Военно-Воздушных сил Российской Федерации. Он навечно сохранится в летописи славы России и Тверской области, в наших сердцах и памяти будущих поколений», - отметил тогда глава региона.

Напомним, житель Торжка Василий Клещенко, полковник, 46-летний лётчик-ас, лучший российский пилот вертолёта КА-52 (так его называли в прессе), участник Парада Победы на Красной площади (в 2021 году), погиб при выполнении боевого задания в ходе спецоперации. Был сбит над украинской территории 8 августа. При жизни полковник Клещенко был награждён медалью Нестерова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, 15 медалями Министерства обороны РФ.

Ранее школе, где учится дочь Героя России, также было присвоено его имя.