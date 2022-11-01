Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 13:16

В Тверской области МУП задолжало работникам 487 000 рублей по зарплате

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Жарковского района проведена проверка соблюдения трудового законодательства в деятельности МУП "Жарковские городские коммунальные системы".

Установлено, что предприятием допущены нарушения сроков выплаты заработной платы работникам предприятия за август и сентябрь 2022 года. Задолженность за август 2022 года составляла 117 тыс. руб. перед 10 работниками, за сентябрь 2022 года – 370 тыс. руб. перед 45 работниками.

Прокурором директору предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Нарушения устранены.