Тверские волонтёры в шестой раз отвезли подарки российским военнослужащим в зону СВО

Груз уже доставлен. Фото: vk.com/dobro69zv

Тверские волонтёры из группы "ДОБРО69zv" в шестой раз отвезли подарки и детские письма военнослужащим, участвующим в СВО.

"Вместе с ребятами из тверской группы МЫ ZА ПОБЕДУ сделали очень важное дело - собрали и доставили нашим солдатам всё необходимое, - поделились волонтёры на своей страничке в соцсети. - "Всем огромное СПАСИБО за помощь. Мы прибыли домой".

Участники добровольческого сообщества также представили фото- и видеоотчёты о проделанном и добавили, что работы впереди ещё много. Узнать, как помочь, можно на их страничке, а также в материале "КП"-Тверь" (здесь собрана информация о добровольческих группах, занимающихся помощью фронту и мобилизованным).