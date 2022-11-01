Военнослужащий из Торопецкого района Тверской области Алексей Калинин погиб в ходе СВО

Военнослужащий из Тверской области Алексей Калинин погиб в ходе СВО
Фото: Евгений КУЦ
При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из Тверской области, уроженец Торопецкого района Алексей Калинин.
Администрация Торопецкого района, администрация Плоскошского сельского поселения выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.
Прощание с героем состоялось 1 ноября в Плоскошском центральном сельском доме культуры. Военнослужащего похоронили с воинскими почестями.