Военнослужащий из Торопецкого района Тверской области Алексей Калинин погиб в ходе СВО

Военнослужащий из Тверской области Алексей Калинин погиб в ходе СВО Фото: Евгений КУЦ

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из Тверской области, уроженец Торопецкого района Алексей Калинин.

Администрация Торопецкого района, администрация Плоскошского сельского поселения выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

Прощание с героем состоялось 1 ноября в Плоскошском центральном сельском доме культуры. Военнослужащего похоронили с воинскими почестями.