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НовостиПолитика1 ноября 2022 12:12

Военнослужащий из Торопецкого района Тверской области Алексей Калинин погиб в ходе СВО

Прощание состоялось 1 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Военнослужащий из Тверской области Алексей Калинин погиб в ходе СВО

Военнослужащий из Тверской области Алексей Калинин погиб в ходе СВО

Фото: Евгений КУЦ

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из Тверской области, уроженец Торопецкого района Алексей Калинин.

Администрация Торопецкого района, администрация Плоскошского сельского поселения выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

Прощание с героем состоялось 1 ноября в Плоскошском центральном сельском доме культуры. Военнослужащего похоронили с воинскими почестями.