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НовостиОбщество1 ноября 2022 11:59

В Тверской области 65 водителей не прошли проверку на трезвость

Рейд состоялся в выходные
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Водителей проверили на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водителей проверили на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 28 по 30 октября на территории Тверской области состоялись проверки водителей на состояние опьянения. За время рейда было остановлено 65 водителей с признаками опьянения, 9 из них - в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции 02, 102 или 112.