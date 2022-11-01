В Тверской области 65 водителей не прошли проверку на трезвость

Водителей проверили на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 28 по 30 октября на территории Тверской области состоялись проверки водителей на состояние опьянения. За время рейда было остановлено 65 водителей с признаками опьянения, 9 из них - в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции 02, 102 или 112.