В Тверской области растет жилищное строительство

В регионе перевыполнен план по жилищному строительству. Фото: Алина ПЕТРОВА

В 2022-ом уже построено 672 тыс. кв. метров жилья, в то время как за весь 2021-ый было введено 596,6 тыс. кв. метров. А по прогнозам до конца этого года планируется построить более 750 тыс. кв. метров жилья.

Тему рассмотрели на заседании правительства, которое 1 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

Как было объявлено на заседании, план по жилому строительству на этот год уже перевыполнен более чем на 20%.

Также на заседании сообщили, что до конца 2022 года в соответствующей областной программе заявлено расселение почти 2000 человек из аварийного жилья. Речь идет о домах, поставленных на учет до 2017 года.

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