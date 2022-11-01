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НовостиОбщество1 ноября 2022 10:59

В Тверской области 1 ноября коронавирусом заразились 27 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2770 человек
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Коронавируса в регионе почти не осталось.

Коронавируса в регионе почти не осталось.

По данным на 1 ноября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 27 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 178 514 человек. 174 601 заразившийся излечился от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 355 360, в том числе за последние сутки – 1475.

2770 человек скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.