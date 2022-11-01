Детские врачи из Тверской области поехали оказывать помощь детям Донбасса

Врачи из Тверской области отправились лечить детей на Донбасс Фото: vk.com/Анна Зайцева

Детские врачи медучреждений Тверской области уехали на Донбасс оказывать помощь детям на освобожденной территории. Среди них и сотрудник ДОКБ.

Фотографий с отправки врачей 29 октября поделилась в соцсети главный врач ДОКБ Анна Зайцева.

Выезд состоялся с железнодорожного вокзала в Твери.

Напомним, ранее медики ОКБ и медсанчасти ездили в командировки в ДНР и ЛНР для оказания помощи местному населению и работали там в госпиталях.