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НовостиОбщество1 ноября 2022 10:21

Детские врачи из Тверской области поехали оказывать помощь детям Донбасса

Медиков провожали 29 октября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Врачи из Тверской области отправились лечить детей на Донбасс Фото: vk.com/Анна Зайцева

Врачи из Тверской области отправились лечить детей на Донбасс Фото: vk.com/Анна Зайцева

Детские врачи медучреждений Тверской области уехали на Донбасс оказывать помощь детям на освобожденной территории. Среди них и сотрудник ДОКБ.

Фотографий с отправки врачей 29 октября поделилась в соцсети главный врач ДОКБ Анна Зайцева.

Выезд состоялся с железнодорожного вокзала в Твери.

Напомним, ранее медики ОКБ и медсанчасти ездили в командировки в ДНР и ЛНР для оказания помощи местному населению и работали там в госпиталях.