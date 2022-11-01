В Тверской области из магистрального нефтепродуктопровода похитили 45 тонн дизельного топлива

В Тверской области похитили 45 тонн дизельного топлива Фото: архив "КП"

Сотрудниками полиции УМВД России по Тверской области совместно с региональным УФСБ раскрыто хищение дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода.

По предварительным данным, в период с 7 по 25 октября 2022 года злоумышленники сделали врезку на участке трубы в Сандовском районе.

- Место врезки было замаскировано. По версии полиции, было похищено более 45 тонн дизельного топлива. Общий ущерб, причинённый нефтетранспортной компании, составил свыше 2,5 миллиона рублей, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

По данному факту следователем СУ УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что к преступлению причастны четверо жителей Санкт-Петербурга 1980, 1988, 1989 и 1991 годов рождения. Фигуранты заключены под стражу. Ведётся следствие.