Председатель ТСЖ осужден за падение на ребенка глыбы льда с крыши дома в Твери

Председателя ТСЖ приговорили к трем годам колонии Фото: Степан КАМЕНЕВ

Московский районный суд Твери вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого мужчины - председателя правления ТСЖ "Волоколамка, 23". Мужчина признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. В суде установлено, что днем 11 февраля 2022 года снежно-ледяная глыба упала с крыши дома на 10-летнего мальчика.

- В результате ребенку был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщила прокуратура Тверской области.

Суд приговорил мужчину к трем годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.