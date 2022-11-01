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НовостиПолитика1 ноября 2022 8:34

В Тверской области завершена частичная мобилизация

Об этом заявил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области завершена частичная мобилизация

В Тверской области завершена частичная мобилизация

Фото: Виталий ТИМКИВ

В Тверской области завершена частичная мобилизация. Об этом на заседании правительства Тверской области заявил губернатор Игорь Руденя.

Решение было принято в соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Путина и приказом Министерства обороны РФ о завершении частичной мобилизации в стране.

- Повестки гражданам больше не вручаются. Мобилизационные пункты не должны принимать мобилизованных на прохождение службы. Вскоре гражданские объекты, занятые под сборные пункты, вернутся к своей обычной работе, - отметил Игорь Руденя.

Губернатор поручил заместителям председателя правительства Тверской области, руководителям исполнительных органов государственной власти взять этот процесс под личный контроль.