Жителя Тверской области будут судить за убийство подростка

ЧП произошло в кафе в Кимрах Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по г. Кимры СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве подростка (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч.1 ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 25 июля 2022 года в одном из кафе в Кимрах мужчина выстрелил в несовершеннолетнего, проникшего в заведение. Пострадавший был ранен в голову и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

По факту преступления следствием собрана достаточная доказательственная база, по уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.