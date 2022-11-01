Следователи возбудили уголовное дело после падения качели на подростка в Тверской области

По факту ЧП на детской площадке возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло 29 октября в Конаково на улице Энергетиков. У дома №17 на детской площадке перекладина с качели упала на 12-летнего подростка. Ребенка доставили в больницу.

На место происшествия выезжали правоохранительные органы. По факту ЧП Конаковской межрайонный прокуратурой Тверской области организована проверка.

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

- По предварительным данным, причиной произошедшего явилось не обеспечение безопасного функционирования детского игрового оборудования. Следователем и криминалистом Следственного комитета произведен осмотр карусели, в ходе которого изъяты отдельные элементы конструкции. Работа карусели приостановлена, - сообщили в региональном СКР.

Расследование продолжается.