В Тверской области разыскивают пропавшего 14-летнего подростка

В Тверской области пропал подросток Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Сообщение о том, что несовершеннолетний житель поселка Белый Городок Кимрского района Иван Чихалин ушёл из дома, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 31 октября. 14-летний подросток пропал 30 октября. По факту происшествия следственным отделом по городу Кимры проводится проверка.
Следователи и полиция выезжали по месту жительства мальчика, опрошены родственники. Устанавливаются свидетели и очевидцы.
В поисках задействованы правоохранительные органы, спасатели, волонтеры.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.
Парень ушел из дома 30 октября Фото: СУ СК РФ по Тверской области