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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 5:43

В Тверской области разыскивают пропавшего 14-летнего подростка

Парень ушел из дома в поселке Белый городок
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области пропал подросток Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области пропал подросток Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о том, что несовершеннолетний житель поселка Белый Городок Кимрского района Иван Чихалин ушёл из дома, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 31 октября. 14-летний подросток пропал 30 октября. По факту происшествия следственным отделом по городу Кимры проводится проверка.

Следователи и полиция выезжали по месту жительства мальчика, опрошены родственники. Устанавливаются свидетели и очевидцы.

В поисках задействованы правоохранительные органы, спасатели, волонтеры.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

Парень ушел из дома 30 октября Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Парень ушел из дома 30 октября Фото: СУ СК РФ по Тверской области