В Тверской области разыскивают пропавшего 14-летнего подростка

В Тверской области пропал подросток Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о том, что несовершеннолетний житель поселка Белый Городок Кимрского района Иван Чихалин ушёл из дома, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 31 октября. 14-летний подросток пропал 30 октября. По факту происшествия следственным отделом по городу Кимры проводится проверка.

Следователи и полиция выезжали по месту жительства мальчика, опрошены родственники. Устанавливаются свидетели и очевидцы.

В поисках задействованы правоохранительные органы, спасатели, волонтеры.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.