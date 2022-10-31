В Золотую книгу Твери впишут новые имена Фото: Дмитрий МИТИН

31 октября на очередном заседании Тверской городской Дум депутаты утвердили имена, которые будут вписаны в Золотую книгу Твери.

На страница фолианта будут увековечены имена граждан, внесших значительный вклад в развитие города.

Так, в Золотую книгу Твери в 2022 году впишут имя мецената, директора Тверского технического училища Андрея Коняева, первого ректора Калининского государственного университета Владимира Комина, основателя Тверского клуба краеведов Николая Забелина. С инициативой выступил совет Золотой Книги Твери при Общественной палате города.

Торжественная запись состоится в ноябре.