Депутаты гордумы внесли поправки в бюджет Твери

Депутаты внесли изменения в бюджет города Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

31 октября Тверская городская Дума собралась на очередное заседание. Наряду с другими вопросами депутаты одобрили внесение изменений в бюджет Твери. Они связаны с получением незапланированного дохода городской казны в размере 64,6 млн. рублей и перераспределением финансирования внутри муниципальных программ.

Так, основная часть средств направлена на оплату труда работникам образования, культуры и спорта. 10 млн. рублей выделяются на оплату выполненных работ по содержанию автомобильных дорог МУП "ЖЭК". 25,4 млн. рублей направляются на оплату городского уличного освещения.

На 9,2 млн. рублей предложено увеличить резервный бюджетный фонд администрации города. Эти средства планируется направить на ремонт жилого дома №11 на улице Ротмистрова.