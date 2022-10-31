В начале школьных каникул СК Тверской области напомнил о безопасности детям и родителям

СК напоминает детям и родителям правила безопасности Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В школах Тверской области начались осенние каникулы. С началом отдыха детей СК РФ по Тверской области напомнил родителям, что родителям необходимо напомнить детям: правила безопасности дорожного движения; пожарной безопасности; поведения на прогулке; безопасного поведения на воде в случае нахождения возле водоёмов и на территориях с водными объектами; поведения в сети Интернет и социальных сетях, установив родительский контроль за использованием ребенком устройств с выходом в Интернет с ограничением отдельных ресурсов.

Следственное управление напоминает жителям региона о том, что в ведомстве в круглосуточном режиме работает телефонная линия "Ребенок в опасности".

Дети, их родители, а также все неравнодушные граждане, обладающие информацией о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних, могут позвонить по номеру телефона: 8(4822) 65-63-42.