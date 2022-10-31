В Тверской области семь педагогов получили по 1 млн рублей подъёмных по программе «Земский учитель»

Предполагается, что по данной программе до конца года в школы Тверской области будет трудоустроено ещё два учителя. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В 2022 году по программе «Земский учитель» в Тверской области были трудоустроены семь педагогов. Каждый из них получил по одному миллиону рублей «подъёмных»: программа подразумевает такую единовременную выплату для учителей, переехавших на работу в сёла, посёлки городского типа и маленькие города с населением до 50 тысяч человек.

Педагогический состав Кимрской средней школы № 11 пополнился учителем начальных классов, учителем истории и обществознания. В Удомельскую гимназию № 3 устроились также два специалиста - учителя физики и информатики.

Ещё по одному новому педагогу обрели школа №10 города Бологое, Холохоленская средняя школа (Вышневолоцкий городской округ) и Кувшиновская средняя школа №1.

Как отмечал губернатор Игорь Руденя, обеспечение сельских школ и школ в небольших городах квалифицированными кадрами является важным фактором комплексного развития таких территорий. Всего по программе «Земский учитель» с начала её действия в школы Верхневолжья привлечены 29 педагогов.