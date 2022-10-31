Житель Тверской области хранил в частном доме более килограмма наркотиков

Запрещенное вещество изъяли полицейские Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Осташковский" установили, что 45-летний местный житель хранит в частном доме наркотическое средство растительного происхождения.

В ходе обыска изъято более килограмма вещества. Хозяин дома задержан и доставлен в отдел полиции.

По словам задержанного, наркотик предназначался для личного употребления.

По части 2 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.