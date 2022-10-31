В Лихославле дорогу привели в порядок после жалоб жителей

Дорогу привели в порядок после проверки Фото: архив "КП"

Прокуратурой Лихославльского района в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в части содержания автомобильной дороги по улице Оборонной в Лихославле.

Установлено, что участок находится в ненормативном состоянии, на всей протяженности имеются выбоины.

Прокурор района обратился с исковым заявлением в суд с требованием обязать МБУ "Благоустройство" привести дорогу в надлежащее состояние.

Требования удовлетворены, выявленные нарушения устранены.