Тверской производитель упаковки сможет нарастить выпуск продукции до 1000 тонн в год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверской производитель упаковки «Люксупак» благодаря кредиту на сумму 113,6 млн рублей для модернизации оборудования сможет увеличить годовой объем выпуска упаковки на 25% и начать производство новых видов продукции. Кредитные средства получены в рамках новой льготной программы инвестиционного кредитования, оператором которой выступает Корпорация МСП.

Расширение производства выпуска продукции до 1000 тонн в год, также позволит обеспечить дополнительными рабочими местами 25 новых сотрудников.

По словам генерального директора производственного предприятия Александра Леонова, в компании стремятся поддерживать высокое качество продукции, поэтому закупка и внедрение нового оборудования – чрезвычайно важный проект. Финансовая поддержка позволит повысить эффективность производства, улучшить качество и расширить ассортимент.

- Надежное финансовое плечо крайне важно в текущей экономической ситуации для всех производств, нуждающихся в модернизации. Развитие предприятий позволяет увеличить загрузку партнеров-смежников и поставщиков, а также создает новые рабочие места. Увеличиваются и налоговые поступления в бюджеты различных уровней, – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Отметим, что специальная программа, разработанная для поддержки производственных компаний, гостиниц и малого бизнеса в сфере логистики, действует уже 2 месяца.