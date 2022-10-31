В Твери у женщины в магазине украли кошелек с деньгами

В Твери у женщины украли кошелек с деньгами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 54-летняя жительница Твери и сообщила полицейским о краже кошелька. Ущерб составил 15 000 рублей.

Полицейские установили, что похищенный кошелёк женщина оставила без присмотра в тележке супермаркета. Сотрудники уголовного розыска опросили возможных свидетелей произошедшего, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемую.

Злоумышленницей оказалась 37-летняя женщина, которая созналась в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.