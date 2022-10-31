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НовостиПроисшествия31 октября 2022 10:13

В Тверской области из-за непогоды произошли частичные отключения электричества

Ведутся восстановительные работы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители некоторых районов остались без электричества

Жители некоторых районов остались без электричества

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области специалисты филиала "Россети Центр" - "Тверьэнерго" восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах, которые остались без света в результате прохождения циклона 30 октября.

Действует режим повышенной готовности. В восстановительных работах задействованы 85 бригад в составе 134 человек и 52 единиц техники.

О повреждениях жители могут сообщить по круглосуточному телефону Единого Контакт-центра "Россети" 8-800-220-0-220.

А также в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.