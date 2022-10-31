Вблизи деревни Путилово в Тверской области пройдут учения по огневой подготовке

На полигоне пройдут плановые занятия по огневой подготовке Фото: Виктория ТУШКОВА

На полигоне войсковой части на окраине деревни Путилово Калининского района, ежедневно с 9:00 до 17:00 с военнослужащими, призванными из запаса, будут проводиться плановые занятия по огневой подготовке с использованием стрелкового оружия и гранатометов.

- В целях обеспечения безопасности, населению проживающему в прилегающих районах, запрещается выход в район проведения занятий в указанное время, - сообщила 31 октября администрация Заволжского сельского поселения.

О дате окончания занятий будет сообщено дополнительно.