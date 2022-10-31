В Тверской области выявлены единичные случаи свиного гриппа

В Тверской области выявлены случаи свиного гриппа Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Тверской области, по данным регионального Управления Роспотребнадзора на 31 октября, выявлено 7600 случаев ОРВИ, что ниже недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 28,3%.

Зарегистрированы единичные случаи "свиного гриппа" - вирус группы А (H1N1).

В области продолжается прививочная кампания. Всего привито более 370 тыс. человек, в том числе более 109 тыс. - дети. Вакцинация преимущественно проводится за счёт средств федерального бюджета.

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тверской области.