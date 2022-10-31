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НовостиОбщество31 октября 2022 8:16

Автомобилистов предупредили об ухудшении дорожной обстановки в Тверской области

Будьте внимательны и осторожны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области прогнозируют дождь и мокрый снег

В Тверской области прогнозируют дождь и мокрый снег

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что на территории региона 31 октября ожидается дождь с переходом в мокрый снег. Усиление северо-западного ветра отдельными порывами до 13-17 м/с.

Днем 0... +5. На дорогах - гололедица. Ночные заморозки до -4 градусов.

Будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим при управлении автотранспортом и не забудьте сменить летнюю резину на зимнюю.