От Тверской области на федеральный конкурс по благоустройству дополнительно направят две заявки

Визуалка проекта в Торопце. Фото: ПТО

Две заявки Тверской области направят на дополнительный VII Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Как сообщила пресс-служба правительства региона, на получение федеральных средств для реализации своих проектов в 2023-2024 годах претендуют Торопец и Конаково.

Итоги конкурса подведут в Минстрое России в декабре 2022 года.

В Торопце планируется обустроить пешеходный маршрут, зоны отдыха, информационные стенды (по истории древнего города) на части улиц Советская и Комсомольская (в границах острова Красный Вал).

В Конаково продолжат приводить в порядок стрелку рек Волга и Донховка.Там планируется создать пляжную зону, причал, места для рыбалки и пикников, локации для детей.

Визуалка проекта в Конаково. Фото: ПТО

В этом году в регионе по этому конкурсу благоустраивают площадь Ленина и улицу Горького в Нелидово, горсад в Бежецке, набережную Волги и спуск к Николаевской колокольне в Калязине.

Продолжается реализация еще пяти проектов-победителей конкурса в городах Вышний Волочек, Ржев, Кимры, Кашин и Удомля.

Также по конкурсу федеральная поддержка в 2023-2024 годах предусмотрена Старице, Лихославлю, Весьегонску и Красному Холму. Подробности о этом читайте здесь.

- Формирование комфортной городской среды - одна из важных составляющих комплексного развития Тверской области, создания современных пространств в наших городах с учетом особенностей их уникального облика, истории и традиций, - считает губернатор Игорь Руденя.