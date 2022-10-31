В Тверской области 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Любови Поляковой

100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Любови Поляковой Фото: Ольга ТРОФИМОВА

30 октября исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны Любови Ефимовне Поляковой. С юбилеем труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя.

- На Ваш век выпали суровые испытания, в которых решалась судьба нашей Родины. В годы Великой Отечественной войны и в мирное время Вы и Ваши товарищи показали настоящий пример того, как нужно сражаться и трудиться во имя мира и свободы», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Любовь Ефимовна родилась в деревне Мошки Селижаровского района, сегодня проживает в Твери. В годы Великой Отечественной войны она трудилась в колхозе, копала окопы. С 1944-го по 1948-ой работала учителем.

В послевоенное время до выхода на пенсию Любовь Ефимовна работала на аптекарском складе, в поликлинике на должностях кассира, бухгалтера, регистратора.