Житель Тверской области перевел мошенникам 1,3 миллиона рублей

Мошенники обманули мужчину на 1,3 млн рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

58-летний житель Бологовского района лишился денег, поверив злоумышленнику, который позвонил ему и представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что на имя мужчины пытаются оформить кредит, для предотвращения нежелательной операции необходимо имеющиеся сбережения перевести на безопасный счет.

Мужчина обналичил в одном из банкоматов более 1,3 рублей и через терминал отправил на неизвестные счета.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.