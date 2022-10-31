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НовостиПроисшествия31 октября 2022 6:27

Житель Тверской области перевел мошенникам 1,3 миллиона рублей

Злоумышленников ищет полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули мужчину на 1,3 млн рублей

Мошенники обманули мужчину на 1,3 млн рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

58-летний житель Бологовского района лишился денег, поверив злоумышленнику, который позвонил ему и представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что на имя мужчины пытаются оформить кредит, для предотвращения нежелательной операции необходимо имеющиеся сбережения перевести на безопасный счет.

Мужчина обналичил в одном из банкоматов более 1,3 рублей и через терминал отправил на неизвестные счета.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.