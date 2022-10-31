Двое несовершеннолетних угнали чужую машину в Тверской области

Следователи начали проверку по факту преступления Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, подозреваемых в угоне автомобиля (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ).

По версии следствия, 14 сентября 2022 года в поселке Максатиха двое несовершеннолетних решили покататься на чужой машине, оттолкали ее с места стоянки и поехали. Автомобиль был открыт, ключи оставлены в зажигании.

Устанавливаются обстоятельства преступления.