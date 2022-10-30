Найденный в подвале новостройки Твери сыч благополучно доставлен в Центр диких животных

Сыч сейчас в безопасности. Фото: VK/Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

Центр спасения диких животных «Ромашка» приютил найденного в подвале новостройки Твери сыча. Птица, как рассказывают специалисты Центра, совсем не могла летать, но пока была у людей разлеталась.

«Вариантов может быть несколько - возможно это просто ослабевшая птица, а может быть бывший чей-то питомец. Во всяком случае, до весны птица останется у нас, а там, в зависимости от здоровья и умения охотиться, будет решен вопрос с ее возвращением в природу», - пишут специалисты на персональной страничке центра в ВК.

И благодарят тех, кто спас сыча: «Большое спасибо людям, которые не только спасли птицу, но и проделали немалый путь чтобы привезти сыча к нам».

Центр спасения диких животных «Ромашка» расположен в Зубцовском районе Тверской области. За 30 лет здесь получили помощь более 3000 диких животных, из которых 80% - птицы 113 видов, 16 видов зверей, 7 видов земноводных и 6 видов пресмыкающихся.

В природу было выпущено более 2500 птиц, многие из которых дали потомство.

Сыч — птица из семейства совиных. Поселяются в малых и крупных городах, сельской местности, степях, полупустынях, пустынях, каменистых районах. Избегают горных и холодных зон, где не может добывать пищу из-за глубокого снега.