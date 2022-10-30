На заборе военного аэродрома появились нарисованные самолёты

Тот самый рисунок. Фото: VK/Катерина Крутилова

Фотографией нарисованного на заборе военно-транспортного самолёта ИЛ-76 поделилась известная художница стрит-арта Катерина Крутилова, более известная среди почитателей её творчества, как Катя ХБ.

Когда-то унылый забор военного аэродрома теперь украшает масштабное полотно, на котором на голубом фоне изображён ИЛ-76 и звезда в цветах флага России. Судя по фото, площадь картины не менее 25 кв. метров.

«Нарисовала самолётик для военно-транспортной авиации. Давно не видела таких фанатов своего дела», - такой подписью сопроводила Катерина фотографии своей работы.