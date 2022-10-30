На Тверь обрушился снежный заряд

Снежный шквал мгновенно припорошил землю. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

30 октября на Тверь обрушился сильный снежный заряд. Шквал с порывистым ветром накрывал район за районом города.

ГУ МЧС России по Тверской области распространили предупреждение от метеорологов об ухудшении погоды в ночь на понедельник, 31 октября.

На территории всей Тверской области ожидается снег, метель. Усиление северо-западного ветра отдельными порывами 15-20 м/с (54 — 72 км/час). На дорогах местами образование гололедицы.

Те водители, кто ещё не сменил на автомобилях резину, должны сделать это незамедлительно!