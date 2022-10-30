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НовостиПроисшествия30 октября 2022 9:54

В посёлке Красномайский Тверской области из охотничьего ружья застрелен мужчина

Следователь выясняет обстоятельства преступления
Олег ХАДАЕВ
Ружьё - плохой советчик в спорах. Фото: УМВД по Тверской области.

Ружьё - плохой советчик в спорах. Фото: УМВД по Тверской области.

В посёлке Красномайский Вышневолоцкого городского округа Тверской области, один мужчина застрелил другого.

По этому факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 УК РФ — убийство.

По версии следователя, в результате ссоры, которая произошла в квартире многоквартирного дома, подозреваемый из охотничьего ружья произвёл несколько выстрелов в оппонента. Мужчина погиб.

Стрелок задержан, следователь и эксперты работают на сбором улик и установлением всех обстоятельств преступления.