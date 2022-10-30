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НовостиПолитика30 октября 2022 9:13

Перед мобилизованными в Твери выступила рок-группа «Зверобой»

Поддержать резервистов приехали не только музыканты
Олег ХАДАЕВ
На сцене группа "Зверобой".

На сцене группа "Зверобой".

Фото: ПТО

Сегодня, 30 октября, в Твери, в ДК посёлка Сахарово, перед мобилизованными выступила рок-группа «Зверобой». Музыканты уже восемь лет, как дают концерты воинам и жителям Донбасса.

- Выступая перед бойцами на освобожденных территориях, мы видели, как песня способна вдохновить, утвердить в собственной правоте. Сейчас ребята внутренне напряжены и песни вдохновляют их, – отметил соло-гитарист группы Алексей Иовчев.

Так же с воинами побеседовали эксперт Российского общества «Знание», доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов и член регионального отделения организации «Боевое Братство», воин-интернационалист Рамазан Муцаев.