В Твери пройдёт Молитва памяти жертв советских политических репрессий

В Твери будут молиться за жертв советских политических репрессий. Фото: molitvapamyaty.ru

Сегодня, 30 октября, в Твери, как и во всей России, вспоминают жертв советских политических репрессий. Дата утверждена 18 октября 1991 года Постановлением Верховного Совета РСФСР №1763/1-1 от «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий».

В ознаменование этой даты в Твери пройдёт Молитва памяти, во время которой будут зачитываться имена репрессированных советских граждан.

Подобные акции пройдут во многих городах России.