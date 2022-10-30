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НовостиПолитика30 октября 2022 8:00

В Твери пройдёт Молитва памяти жертв советских политических репрессий

Акция пройдёт во многих городах России
Олег ХАДАЕВ
В Твери будут молиться за жертв советских политических репрессий. Фото: molitvapamyaty.ru

В Твери будут молиться за жертв советских политических репрессий. Фото: molitvapamyaty.ru

Сегодня, 30 октября, в Твери, как и во всей России, вспоминают жертв советских политических репрессий. Дата утверждена 18 октября 1991 года Постановлением Верховного Совета РСФСР №1763/1-1 от «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий».

В ознаменование этой даты в Твери пройдёт Молитва памяти, во время которой будут зачитываться имена репрессированных советских граждан.

Подобные акции пройдут во многих городах России.