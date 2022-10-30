В Твери пройдёт очередной книгообмен

Обменивать можно любые книги. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Сегодня, 30 октября, Тверская областная универсальная научная библиотека имени А. М. Горького проводит очередной книгообмен. Он пройдёт в холле библиотеки на первом этаже с 12:00 до 14:00 часов.

Правила просты:

Книгообмен проходит на безвозмездной (бесплатной) основе.

Участники книгообмена все книги передают сотруднику библиотеки. Библиотекарь после просмотра размещает их на столе обмена.

Приносить можно любые книги (от художественной литературы до узкоспециализированных изданий).

Книги должны быть в хорошем состоянии.

Взять можно разумное число любых заинтересовавших книг.

Можно оставить свои книги, не взяв ничего взамен.