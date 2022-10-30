В Твери задержан мужчина, который кулаками и ногами забил женщину до смерти

Мужчина бил женщину руками и ногами. Фото: Олег ХАДАЕВ

В Твери суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета о заключении под стражу мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следователя, с 23 по 24 октября этого года в одной из комнат дома во Дворе Пролетарки Твери, между пьяными мужчиной и женщиной случилась ссора. В результате мужчина стал бить женщину руками и ногами по голове. Удары были такой силы, что женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы.

Сейчас Заволжским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области расследуется уголовное дело по признакам преступления подпадающего под ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.