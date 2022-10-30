В Твери завершается конкурс детских театральных коллективов

Один из спектаклей конкурса. Фото: Елена МАРИНА

Сегодня, 30 октября, в Твери, в рамках проекта «Сфера Т», в Тверском областном Доме народного творчества завершается конкурс детских театральных коллективов.

Спектакли представляют детские любительские коллективы из Удомельского городского округа, Кимрского, Конаковского и Торопецкого районов и Твери.

Впервые в конкурсе участвует образцовый театральный коллектив художественного слова «Студия эстрадного конферанса «Осторожно, дети!» из Донецка.

Итоги конкурса участники и зрители смогут узнать сегодня в театральном зале Тверского областного Дома народного творчества.

Проект «Сфера Т» стартовал в апреле этого года. Учредители и организаторы проекта - Министерство культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества, органы управления культуры муниципальных образований регион.