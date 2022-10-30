Игорь Руденя поздравил шоферов с профессиональным праздником

Игорь Руденя поздравил водителей с профессиональным праздником. Фото: ПТО

Сегодня, 30 октября, в Тверской области, как и во всей России, отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

К шоферам, механикам и другим сотрудникам и ветеранам транспортного комплекса обратился губернатор Игорь Руденя.

«Своим трудом вы способствуете развитию жизненно важных отраслей экономики, в том числе торговли, промышленности, сельского хозяйства и строительного комплекса, вносите вклад в повышение качества жизни населения», - отмечается в поздравлении от имени губернатора.