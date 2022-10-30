МЧС прогнозирует в Тверской области вероятность происшествий на 14 участках федеральных трасс

Будьте осторожны на дорогах Тверской области! Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Сегодня, 30 октября, ГУ МЧС России по Тверской области прогнозирует вероятность происшествий на 14 опасных участках федеральных трасс.

На М-9 «Балтия» (4 участка): Зубцовский район (207 км); Оленинский муниципальный округ (277 км); Нелидовский городской округ (321 км); Западнодвинский муниципальный округ (363 км).

На М-10 «Россия» (10 участков): Конаковский район (с 136 по 137 км); Калининский район (с 173 по 174 км, 196-197 км); Торжокский район (232 км, 242 км, с 256 по 257 км); Спировский район (с 266 по 267 км), Вышневолоцкий городской округ (301 км); Бологовский район (330 км, 336 км).

На платной скоростной трассе М 11 существует вероятность происшествий на открытых участках.