За сутки подразделения МЧС Тверской области четыре раза выезжали на тушение пожаров

Пожарные справились со всеми возгораниями в Тверской области. Фото: Ирина ТАРАСОВА

За минувшие сутки, по данным ГУ МЧС России по Тверской области, пожарные подразделения четыре раза выезжали на борьбу с огнём.

Горело в деревне Лесная, Осташковского сельского поселения Торжокского района и в деревне Ново-Окатово, Алфёровского сельского поселения Калязинского района.

Ещё два раза сотрудники МЧС выезжали на тушение возгораний мусора.

Более в регионе никаких происшествий не зафиксировано.

Напомним, подразделения МЧС в регионе несут службу в режиме «Повышенная готовность», который объявлен 19 октября 2022 года Указом Президента Российской Федерации № 756.