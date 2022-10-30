За сутки подразделения МЧС Тверской области четыре раза выезжали на тушение пожаров

Пожарные справились со всеми возгораниями в Тверской области.
Фото: Ирина ТАРАСОВА
За минувшие сутки, по данным ГУ МЧС России по Тверской области, пожарные подразделения четыре раза выезжали на борьбу с огнём.
Горело в деревне Лесная, Осташковского сельского поселения Торжокского района и в деревне Ново-Окатово, Алфёровского сельского поселения Калязинского района.
Ещё два раза сотрудники МЧС выезжали на тушение возгораний мусора.
Более в регионе никаких происшествий не зафиксировано.
Напомним, подразделения МЧС в регионе несут службу в режиме «Повышенная готовность», который объявлен 19 октября 2022 года Указом Президента Российской Федерации № 756.