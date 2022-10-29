Девушкам расскажут, как проходит отбор конкурсанток и подготовка к финалу конкурса "Мисс Тверь" Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Красавицам из Твери расскажут всю правду о конкурсах красоты. На бизнес-встречу "Вся правда о конкурсах красоты" приглашает лекторий "New Fashion Look".

Гостям расскажут, как проходит отбор конкурсанток и подготовка к финалу конкурса "Мисс Тверь", что ждет участниц после конкурса.

Девушки также узнают, что получает победительница конкурса "Мисс Россия" и как меняется её жизнь после конкурса.

На эти и другие вопросы ответят директор конкурса "Мисс Тверь" Евгения Акмаева, кастинг-директор конкурса "Мисс Россия" Ксения Любавина, победительница конкурса красоты "Мисс Россия 2022" Анна Ленникова.

Желающие смогут пройти кастинг на конкурсы красоты "Мисс Тверь" и "Мисс Россия".

Гостей ждет розыгрыш подарков.

Сбор гостей в 16:00 на улице Московской, 26. Начало в 16:30. Входной билет - 350 рублей.

Запись по WhatsApp: 8-996-922-63-21 - Аделина, 8-915-735-29-78 - Мария.