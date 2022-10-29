Перекладина качели упала на подростка в Тверской области

Сообщение о том, что в городе Конаково на улице Энергетиков, у дома №17 на детской площадке перекладина с качели упала на 12-летнего подростка, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области от диспетчера 112.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, ребенка на обследование доставили в Конаковскую ЦРБ.

Состояние пострадавшего удовлетворительное.

На место происшествия выехали правоохранительные органы. По факту ЧП Конаковской межрайонный прокуратурой Тверской области организована проверка.

ЧП произошло на детской площадке Фото: прокуратура Тверской области

- Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами законодательства о благоустройстве и обязанностей по обслуживанию и ремонту элементов детской площадки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.

Также проверка организована следственным отделом по городу Конаково регионального СКР.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.