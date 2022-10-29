На ремонт дома без стены в Твери выделят девять миллионов рублей

В доме без стены идут восстановительные работы
Фото: Александр ЖМУЛИН
В Твери история с домом без стены на улице Ротмистрова получила продолжение.
Депутаты Тверской городской Думы на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам рассмотрели изменения в бюджете города и планируют выделить на ремонт дополнительные деньги.
Резервный бюджетный фонд администрации города планируется увеличить на 9,2 млн рублей.
- Эти средства планируется направить на проведение аварийно-восстановительных работ жилого дома №11 на улице Ротмистрова, - сообщает пресс-служба гордумы.
Напомним, что дом не признан аварийным, не смотря на то, что в нем отсутствует часть стены. Жители выходят из квартир и сразу оказываются на улице. Биотуалеты - тоже на улице.
На объекте введен режим повышенной готовности, идут восстановительные работы.
На заседании бюджетной комиссии депутаты поддержали внесение изменений в главный финансовый документ Твери. Окончательное решение будет принято на заседании Думы.