В Твери пройдет кастинг на конкурсы красоты "Мисс Тверь" и "Мисс Россия"

Мисс Тверь-2022 стала Дарья Румянцева Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери 18 ноября состоится кастинг на конкурсы красоты "Мисс Тверь" и "Мисс Россия". Красавиц приглашают к участию с учетом обязательных требований:

- возраст от 16 до 23 лет;

- рост от 170 см;

- не замужем, не разведена, без детей;

- без татуировок;

- отсутствуют фото и видео эротического содержания.

Для кастинга необходимо соблюсти дресс-код: туфли-лодочки, обтягивающая одежда чёрного цвета, купальник, дневной естественный макияж, распущенные волосы.

Мероприятие состоится в Твери на ул. Московской, 26, офис "New Fashion Look". Предварительная запись обязательна. Начало в 18:30.

Телефон для справок: 8-930-165-19-19.