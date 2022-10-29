В Твери пройдет кастинг на конкурсы красоты "Мисс Тверь" и "Мисс Россия"

Мисс Тверь-2022 стала Дарья Румянцева
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
В Твери 18 ноября состоится кастинг на конкурсы красоты "Мисс Тверь" и "Мисс Россия". Красавиц приглашают к участию с учетом обязательных требований:
- возраст от 16 до 23 лет;
- рост от 170 см;
- не замужем, не разведена, без детей;
- без татуировок;
- отсутствуют фото и видео эротического содержания.
Для кастинга необходимо соблюсти дресс-код: туфли-лодочки, обтягивающая одежда чёрного цвета, купальник, дневной естественный макияж, распущенные волосы.
Мероприятие состоится в Твери на ул. Московской, 26, офис "New Fashion Look". Предварительная запись обязательна. Начало в 18:30.
Телефон для справок: 8-930-165-19-19.