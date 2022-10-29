Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 октября 2022 11:33

В Твери заработали первые "умные светофоры"

В новом режиме движение организовано на улице Коминтерна
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери заработали первые "умные светофоры" Фото: vk.com/spetsdor

В Твери заработали первые "умные светофоры" Фото: vk.com/spetsdor

В Твери запустили в работу первые два "Умных перекрёстка" на улице Коминтерна - у ж/д вокзала и у храма Александра Невского. Об этом сообщает подрядчик "СпецДорПроект".

Основное правило работы умных перекрестков и светофоров: нет транспорта - нет зелёной фазы, мало транспорта - фаза короткая, много - длинная.

Адаптивная система позволяет распознавать приближение участников движения и подстраивается под них.

С 21:00 до 7:00 работают кнопки вызова пешеходной фазы. Ночью для всех горит красный, пока не появится на перекрестке транспорт, тогда светофор переключится на зеленый, или пешеход, который нажмет кнопку.

Всего в Твери планируют установить 65 "умных светофоров" на участке от железнодорожного до Речного вокзала.