В Твери заработали первые "умные светофоры" Фото: vk.com/spetsdor

В Твери запустили в работу первые два "Умных перекрёстка" на улице Коминтерна - у ж/д вокзала и у храма Александра Невского. Об этом сообщает подрядчик "СпецДорПроект".

Основное правило работы умных перекрестков и светофоров: нет транспорта - нет зелёной фазы, мало транспорта - фаза короткая, много - длинная.

Адаптивная система позволяет распознавать приближение участников движения и подстраивается под них.

С 21:00 до 7:00 работают кнопки вызова пешеходной фазы. Ночью для всех горит красный, пока не появится на перекрестке транспорт, тогда светофор переключится на зеленый, или пешеход, который нажмет кнопку.

Всего в Твери планируют установить 65 "умных светофоров" на участке от железнодорожного до Речного вокзала.