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НовостиЗдоровье29 октября 2022 11:17

В Тверской области 29 октября коронавирусом заразились 22 человека

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2770 человек
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом

Фото: ПТО

По данным на 29 октября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 22 человека. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 178 431 человек. 174 458 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 352 250, в том числе за последние сутки – 2972.

2770 человек скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.