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НовостиПроисшествия29 октября 2022 11:06

Мужчина пришел чинить радиатор отопления и украл у хозяйки золотые кольца в Тверской области

Женщина обратилась в полицию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого разыскала полиция Фото: архив "КП"

Подозреваемого разыскала полиция Фото: архив "КП"

В дежурную часть полиции с заявлением о краже обратилась 45-летняя жительница Кашина.

Полицейские выяснили, что накануне заявительница пригласила малознакомого мужчину для ремонта радиаторов отопления. Мужчина устранил неисправность, получил оплату и ушёл. Спустя некоторое время женщина обнаружила пропажу золотых колец.

Оперативники разыскали подозреваемого - 49-летнего гражданина сопредельного государства. Фигурант сознался в преступлении, похищенное золото он успел сбыть.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.