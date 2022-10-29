Мужчина пришел чинить радиатор отопления и украл у хозяйки золотые кольца в Тверской области

Подозреваемого разыскала полиция Фото: архив "КП"

В дежурную часть полиции с заявлением о краже обратилась 45-летняя жительница Кашина.

Полицейские выяснили, что накануне заявительница пригласила малознакомого мужчину для ремонта радиаторов отопления. Мужчина устранил неисправность, получил оплату и ушёл. Спустя некоторое время женщина обнаружила пропажу золотых колец.

Оперативники разыскали подозреваемого - 49-летнего гражданина сопредельного государства. Фигурант сознался в преступлении, похищенное золото он успел сбыть.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.