Ректором Тверской государственной сельскохозяйственной академии назначен Павел Мигулёв Фото: vk.com/vesti_tvgsha

Ректором Тверской государственной сельскохозяйственной академии назначен Павел Мигулёв. Соответствующий приказ издан Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. С назначением Павла Мигулёва поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Уверен, Ваши профессиональные знания, опыт и авторитет руководителя укрепят научный и образовательный потенциал высшего учебного заведения, которое по праву считается кузницей кадров для сельскохозяйственной отрасли Верхневолжья и всей России, – говорится в телеграмме от Игоря Рудени.

Павел Мигулёв – выпускник Кубанского сельскохозяйственного института по специальности «Агрономия».

С 1978 года трудился в сфере АПК в Калининской области. Был главным агрономом совхоза «Михайловский» Лихославльского района, с 1982 года – заведующий сельхозотделом Лихославльского районного комитета КПСС.

В 1988-ом назначен начальником отдела областного производственного объединения «Калининагропромхимия», с 1993 по 1996 годы – председатель колхоза «Восход» Калининского района.

Павел Мигулёв занимал руководящие должности, связанные с развитием сельского хозяйства, в органах власти области.

С 2016 по 2018 годы являлся заместителем председателя правительства - министром сельского хозяйства Тверской области.

С 2018 года был временно исполняющим обязанности ректора Тверской государственной сельскохозяйственной академии.